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Në Prime-in e sotëm të BBVK5, Anjeza u akuzua se po bën lojë me Sharrin dhe se e ka inskenuar lidhjen e saj me gjoja një polic jashtë shtëpisë.
Megjithatë, Anjeza kërkoi të hynte në dhomën e rrëfimit, ku konfirmoi se “polici ekziston”.
“Sa i përket Policit, Resul i dashur dhe Rudina, faleminderit shumë për krejt fjalët që m’i thatë, Polici ekziston”, tha Anjeza mes tjerash.
Por, ajo tha se Sharri i pëlqen, mirëpo thekson se nuk është e interesuar për lidhje brenda shtëpisë.
“Ndoshta vërtet ekziston pëlqimi, por unë nuk jam këtu për lidhje”, u shpreh banorja.
“Polici, nëse është duke më shikuar në këto momente, i them ‘pritëm zemër, pritëm bejbi se takohemi kur dalim dhe sqarohemi’”, tha Anjeza.
Ndiqeni rrëfimin e saj të shkurtër: