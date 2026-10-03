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Organizatori i protestës në mbështetje të ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtarëve të Kosovës, Xhavit Sadrijaj, ka folur mes tjerash edhe për situatën aktuale politike në Kosovë, dhe se si po shihet ajo në Gjermani.
Ai tha se fatkeqësisht vendi është në ngërç, dhe kjo krizë e brendshme politike, sipas tij, i ka lodhur edhe politikanët evropianë.
“Edhe kancelari Merz, edhe të gjithë politikanët evropianë janë lodhur nga situata e cila në Kosovë është, të themi ashtu, bashkëzhagitur, në zgjedhjen e institucioneve të Kosovës”, ka thënë Sadrijaj në Info Magazine të Klan Kosovës.
“Mandej, i kemi pa problemet çdo ditë dhe me të vërtetë kanë qenë shqetësuese ato për ne vendin tonë Kosovën dhe normalisht bota demokratike gjëra të tilla nuk toleron”.
“Do të thotë është stërgjatë procesi sepse të gjitha shtetet kanë problemet e veta me zgjedhjet, por ne kemi pasur me të vërtetë zgjedhje pas zgjedhjeve e kurrë një zgjedhje”.