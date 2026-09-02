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Deputeti i LDK-së, Ermal Sadiku ka reaguar lidhur me zhvillimet e fundit politike pas refuzimit të 6-shes së kësaj partie për mbështetjen e kandidatit konsensual, Bekim Sejdiu që u arrit përmes bisedimeve të kreut të kësaj partie me liderin e LVV-së, Albin Kurti.
Përmes një postimi në Facebook, Sadiku ka shkruar se Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë parti shtetformuese, shtetndërtuese dhe nismëtare e aleancave mbi të cilat qëndron sot Kosova, transmeton klankosova.tv.
Ai tha se LDK-ja duhet të 'çlirohet nga komplekset ndaj së kaluarës dhe të krenohet me të'.
Në përgjigje të situatës së krijuar me kolegët e partisë, Sadiku shkroi se LDK duhet të jetë subjekt politik që e përgatit Kosovën për ekonominë e së ardhmes dhe jo të menaxhojë problemet e vitit 2000. /Klankosova.tv