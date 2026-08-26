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Në emisionin “Jehona Politike” po diskutohet rreth takimit të mbajtur mes kreut të Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, dhe kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ku është diskutuar emri i presidentit.
Lidhur me këtë çështje, gazetari Naim Sadiku tha se Kurti po insiston në një figurë e cila nuk ka shumë peshë politike.
“Kurti insiston në një figurë e cila nuk ka shumë peshë politike. Është një figurë që është shumë e moshuar sa i përket moshës dhe që, në njëfarë mënyre, konsiderohet një lloj pensionisti, për me e vendos edhe me marrë me të edhe të politikës së jashtme”, tha Sadiku.
Sipas tij, kampi i LDK-së po insiston në një figurë tjetër, njofton Klankosova.tv
“Ndërkaq kampi i LDK-së insiston në një figurë tjetër që është shumë, që insiston në një moshë të shtyrë”, u shpreh ai.Sadiku tha se nuk dëshiron ta paragjykojë moshën apo profilin e kandidatëve, duke theksuar se figura e propozuar nga Kurti mund të jetë e suksesshme në ushtrimin e detyrës.
“Unë s’po e paragjykoj as moshën, as profilin, por si kërkesë e Kurtit është pak a shumë insistimi i tij në këtë lloj profili. Ai mund të jetë shumë i suksesshëm në ushtrimin e detyrës”, deklaroi Sadiku.