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Deputeti i LDK-së, Ermal Sadiku, ka hedhur kritika të shumta ndaj Qeverisë së Kosovës, për situatën në sektorin e energjisë dhe për mungesën e realizimit të projekteve kapitale.
Në Rubikon të Klan Kosovës, ai ka thënë se gjatë pesë vjetëve të fundit të Qeverisë Kurti është prodhuar rrymë më pak, sesa në periudhën e njëjtë para se Lëvizja Vetëvendosje të vinte në pushtet.
Madje, paraqitjen e statistikave qeveritare për të arriturat në Kosovë, Sadiku i ka cilësuar si mashtrim.
“Kam pas tentu me relativizu këtë punë, duke thënë se këta janë të dështuar, por përveç që janë të dështuar, këta janë edhe mashtrues. Se për me pa që janë të dështuar, shihet prej projekteve, qytetarët i shohin se ato nuk ekzistojnë…problemi është se këta edhe po mashtrojnë me këto deklarata.
Sadiku ka shtuar se dështimet në qeverisje, ky pushtet po mundohet t’i arsyetojë me shumë zhvillime në botë.
“Në esencë, secilin dështim të tyre, po mundohen me e fsheh përmes problemeve globale, një kohë e përmendshin Ukrainën, tani Hormuzin…etj.”, ka thënë ai. Gjatë kësaj kohe kanë dështuar me prodhu energji elektrike, më pak është prodhuar energji elektrike gjatë pesë viteve të tyre, sesa pesë vite para tyre. Dështimi duhet me u bart me përgjegjësi. Por, kur mundohesh dështimin me tjetërsu me arsyetime banale, atëherë kemi të bëjmë me mashtrim.”, ka thënë ai.
Një prej problemeve me të cilat, sipas tij, po përballet Kosova është mungesa e zbatimit të planeve dhe strategjive.
“Nuk është problem te strategjia e plani, por problem po është zbatimi. Autostrada e Gjilanit, ose stadiumi e kanë projektin, por ato nuk ekzistojnë. Projektet kapitale po barten, projektet nuk po realizohen. Pse po ndodh kjo, këtu janë dy mundësi: Ose nuk po dinë, ose nuk po dojnë. Te dyja janë po aq të rrezikshme se njëra-tjetra.”, ka theksuar deputeti i LDK-së. /Klankosova.tv