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Gazetari Naim Sadiku, ka folur rreth ndryshimit të Ligjit për Specialen.
Sadiku tha se çështja e UÇK-së po i ndanë partitë politike si dhe i dha edhe arsyet, se pse po ndodh kjo.
"Dhe në këto momente shumë të rënda për Kosovën, për vendin, për shoqërinë ka kalkulime politike ose parti politike që në njëfar mënyre e shfrytëzojnë këtë situatë për të përfituar në çfarëdo forme elektoralisht dhe kjo është e keqja", deklaroi Sadiku në emisionin Kosova Today.
Sot me 91 vota pro u votua në lexim të parë ndryshimi i Ligjit për Speciale.