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Borussia Dortmund ka shënuar fitore me rezultat 1-2 në udhëtim ndaj Sabah Bakut, në kuadër të Ligës së Kampionëve.
Skuadra gjermane kaloi në epërsi në minutën e 10-të, kur Serhou Guirassy përfitoi nga një top i kthyer në zonë dhe e dërgoi topin në rrjetë.
Megjithatë, vendasit reaguan dhe barazuan shifrat në minutën e 39-të, kur Aden McCarthy realizoi me kokë pas një goditjeje dënimi të ekzekutuar nga Tymoteusz Puchacz.
Në pjesën e dytë, Dortmundi riktheu epërsinë. Guirassy shënoi golin e tij të dytë personal në minutën e 53-të, pas asistimit të Joey Veerman, duke vulosur fitoren 1-2 për skuadrën gjermane.
Kështu, Dortmundi mori tri pikë të rëndësishme në udhëtim, ndërsa Sabah Baku, pavarësisht paraqitjes së mirë dhe rezistencës së treguar, mbeti pa pikë./Klankosova.tv