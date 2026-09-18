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Gazetari korrespodent i Klan Kosovës, Urall Boshnjaku, ka folur për rastin e Leotrim Ahmetit, shtatëvjeçarit nga Skenderaj, i cili u vra gjatë luftës në Kosovë.
Boshnjaku në emisionin “Ora Shtatë” rrëfeu se për rastin e Leotrimit kishte dëgjuar gjatë studimeve në fakultet, teksa një kolege e tij e kishte trajtuar atë në një reportazh.
“Për rastin e Leotrimit unë kam dëgjuar në fakultet, dhe e gjithë salla që kemi qenë të pranishëm kur e kemi dëgjuar rastin, meqë një kolege e jona e kishte trajtuar rastin si reportazh, patëm filluar me qajtë, për shkak se bëhet fjalë për një fëmijë 7 vjeç, i cili prej granatës që godet shtëpinë e tij, i dalin zorrët nga barku”, tha Boshnjaku, transmeton Klankosova.tv.
Ai theksoi se, sipas tij, në Kosovë ka ende mungesë të vetëdijes për sakrificat e bëra gjatë luftës, duke përmendur edhe vendosjen e shtatores së Leotrimit në Skenderaj.
“Për fat keq shumë pak dimë si popull për hjekat e mëdha që i kemi pasur, edhe për rastet e tilla si të Leotrimit. Për fat të keq si popull, në masë, nuk kemi vetëdije të mjaftueshme në raport me të gjitha ato sakrifica që populli i ka bërë për të ardhur sot në liri”, u shpreh ai.
Boshnjaku e ndërlidhi rastin e Leotrimit edhe me vendimet e Gjykatës Speciale në Hagë ndaj ish-pjesëtarëve të UÇK-së, duke ngritur pyetje retorike për dallimin mes vuajtjeve të viktimave civile dhe dënimeve të ish-luftëtarëve.
“Andaj mendoj që rasti i Leotrimit është ilustrimi më i mirë se çfarë ka vuajtur populli jonë. Dhe pyeta se për sa vjet do e dënonit Leotrimin, 7-vjeçarin që po e mbante barkun duke menduar se ka dhimbje në bark, e në fakt i ishte shqyer barku nga granata serbe”, tha ai.
Ai përmendi edhe ish-komandantin e UÇK-së, Adem Jashari, duke thënë se sakrifica e tij dhe e familjes së tij duhet të kujtohet në kontekstin e luftës për liri.
“Sa vite burg do ia jepnin Adem Jasharit i cili sakrifikoi gjithë familjen e tij për liri? Këto vendime që erdhën nga Haga janë një plagë e thellë aktuale në shpirtin e popullit tonë, është e papranueshme”, tha ai.