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Psikologia Almeida Xhaferi tha se shpesh faktori ekonomik i detyron gratë që të mbesin në një marrëdhënie martesore pa dëshirën e tyre.
Në emisionin "Ora 7" në Klan Kosova ku temë ishte se 'sa të lira janë gratë të largohen nga një martesë', ajo tha se faktori ekonomik dhe vështirësia për të pasur një banesë e bën të vështirë largimin nga martesa për një grua.
"Pa diskutim që faktori ekonomik është shumë i rëndësishëm, vështirësia për të pasur një banesë e bën të vështirë për një grua...", tha ajo.