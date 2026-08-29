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Në momentin kur një foshnjë vendos një lodër në gojë për herë të parë, prindërit kanë shumë pyetje në lidhje me pastërtinë dhe sigurinë.
Shqetësimi për pastruesit e ashpër dhe mikrobet e fshehura mund të bëhet lehtësisht një burim stresi, por mbajtja e lodrave të pastra nuk ka pse të jetë e ndërlikuar. Metodat e thjeshta dhe të sigurta mund të bëhen pjesë e rutinës së përditshme dhe të ndihmojnë në krijimin e një mjedisi higjienik për fëmijën, shkruan Revista e Pregnancy.
Pastrimi, dezinfektimi dhe sanitizimi nuk janë të njëjtat procese. Pastrimi me sapun dhe ujë largon papastërtinë, pluhurin dhe disa mikrobe nga një sipërfaqe, ndërsa sanitizimi e zvogëlon më tej numrin e tyre në një nivel të sigurt. Dezinfektimi është një proces më intensiv që përdor agjentë si zbardhues ose peroksid hidrogjeni për të vrarë shumicën e viruseve dhe baktereve.
Për shumicën e situatave të përditshme, një pastrim i plotë është i mjaftueshëm, pasi lodrat nuk kanë nevojë të jenë plotësisht sterile.
Dezinfektimi i lodrave duhet të bëhet vetëm në situata të caktuara, si p.sh. kur një anëtar i familjes është i sëmurë, veçanërisht me një sëmundje ngjitëse si ftohja e zakonshme, kur një foshnjë ka luajtur me një fëmijë të sëmurë ose kur një lodër ka rënë në kontakt me lëngje trupore. Akademia Amerikane e Pediatrisë (AAP) thekson se mjedisi duhet të jetë i pastër dhe i sigurt, por jo steril, kështu që pastrimi rutinë është i mjaftueshëm për shumicën e situatave.
Një detergjent i butë për larjen e enëve dhe uji i ngrohtë janë shpesh zgjedhja më e sigurt dhe më efektive. Fërkimi mekanik me një leckë ose furçë largon papastërtinë dhe mikrobet nga sipërfaqja. Meqenëse metoda e pastrimit varet nga materiali, është e rëndësishme të zgjidhni metodën e duhur për të shmangur dëmtimin e lodrës.
Për lodrat prej plastike të fortë ose silikoni pa bateri, një lavastovilje mund të jetë një ndihmë e madhe. Përpara se ta vendosni në lavastovilje, kontrolloni nëse ka një simbol në lodër që konfirmon se është e sigurt për t’u larë në lavastovilje. Për të parandaluar deformimin, sendet plastike vendosen më mirë në raftin e sipërm, larg ngrohësit.
Për sende më të vogla si kube ose biberona, një qese rrjetë për rrobat do t'i parandalojë ato të bien në fund të lavatriçes. Shmangni programet e dezinfektimit me temperaturë të lartë pasi ato mund të dëmtojnë plastikat më të buta ose të shkaktojnë rrjedhje kimikatesh. Një cikël normal me ujë të ngrohtë është i mjaftueshëm.
Lodrat prej druri kërkojnë një qasje më të butë. Rregulli i përgjithshëm është që të mos i zhytni kurrë në ujë, pasi uji mund të shkaktojë ënjtje, deformim dhe çarje të drurit. Qasja më e mirë është spërkatja dhe fshirja. Një tretësirë 50/50 me alkool fërkues dhe ujë në një shishe spërkatëse funksionon shumë mirë.
Spërkatni lehtë një leckë mikrofibre, jo vetë lodrën, dhe fshijeni sipërfaqen. Disa lloje druri, siç është pisha, kanë veti natyrale antimikrobike. Për të parandaluar tharjen e lodrave prej druri me kalimin e kohës, herë pas here mund t'i fshini ato me një sasi të vogël vaji mineral të sigurt për ushqim.
Lodrat prej pelushi dhe lodrat e tjera prej pëlhure mund të mbledhin marimangat e pluhurit dhe mikrobet. Për shumicën, larja në lavatriçe është e mjaftueshme. Gjithmonë kontrolloni më parë etiketën e kujdesit. Për ta mbrojtur lodrën nga dëmtimi, vendoseni atë në një mbulesë jastëku me zip ose në një qese rrobash.
Përdorni një program për rroba delikate me ujë të ftohtë dhe një detergjent të butë pa aromë. Mund t’i thani në tharëse në temperaturë të ulët ose, edhe më mirë, në ajër.
Lodrat e buta të banjës që spërkasin ujë janë të njohura për zhvillimin e mykut brenda. Rregulli më i rëndësishëm është që të shtrydhet i gjithë uji nga lodra të tilla pas çdo larjeje. Një truk i zgjuar është të vuloset vrima me ngjitës të nxehtë para përdorimit të parë për të parandaluar hyrjen e ujit.
Nëse ndonjëherë vini re pika të zeza që dalin kur shtrydhni një lodër, është myk. Në këtë rast, është më e sigurt ta hidhni lodrën, pasi myku brenda është pothuajse i pamundur të hiqet plotësisht.
Zgjidhjet e thjeshta shpesh janë të mjaftueshme. Avulli mund të jetë efektiv për sendet që nuk duhen zhytur në ujë, siç janë dyshekët e lojërave dhe lodrat e mëdha prej pelushi, dhe duhet të lihen të ftohen dhe të thahen plotësisht pas pastrimit. Uthulla nuk është toksike për pastrimin e përditshëm, por nuk është mjaftueshëm efektive kundër të gjitha viruseve, kështu që duhet të përdorni një agjent të regjistruar të përshtatshëm për dezinfektim.
Kur bëhet fjalë për produktet e gatshme, zgjidhni ato pa aroma ose ngjyrues dhe shpëlani lodrat që fëmija juaj i fut në gojë me ujë të pastër pasi t’i keni pastruar.
Nuk është e nevojshme të pastroni çdo lodër çdo natë. Përqendrohuni te ato që përdoren më shumë dhe përfundojnë në gojën e foshnjës suaj - lajini shpejt ose fshijini ato lodra në fund të ditës. Rrotullimi i lodrave gjithashtu mund të ndihmojë në mbajtjen e tyre të pastra. Mbani një shportë për lodrat që ndoten gjatë ditës dhe lajini ato një herë në javë, dhe fshijini lodrat që po i vendosni në vend kur ndërroni setin.
Nuk keni nevojë për pajisje të shtrenjta. Disa artikuj të thjeshtë janë të mjaftueshëm: një komplet leckash mikrofibre, disa qese rrjete për larjen e sendeve të vogla dhe një furçë me fije të buta për pastrimin e çarjeve. Mbani gjithmonë në dispozicion alkool dhe sodë buke, si dhe një detergjent enësh me cilësi të mirë dhe pa aromë.
Një raft tharës mund të parandalojë njollat e ujit dhe të sigurojë që lodrat të thahen plotësisht, gjë që është çelësi për parandalimin e mykut.
Shkencëtarët këshillojnë kujdes kur përdorni vajra esencialë pranë foshnjave. Ndërsa vajrat si ai i pemës së çajit njihen për vetitë e tyre antibakteriale, aromat e tyre të forta mund të irritojnë sistemin e frymëmarrjes së një foshnje. Në përgjithësi është më e sigurt të përdorni produkte pastrimi më të thjeshta.
Në fund të fundit, mbajtja e lodrave të fëmijëve të pastra nuk ka pse të jetë e ndërlikuar. Për shumicën e lodrave, pastrimi i rregullt me ujë të ngrohtë dhe një detergjent të butë është i mjaftueshëm, ndërsa vëmendje e veçantë duhet t'u kushtohet lodrave që foshnjat shpesh i fusin në gojë, atyre që mbajnë ujë dhe lodrave prej druri dhe elektronike.
Uthulla dhe dezinfektantët mund të përdoren në situata të caktuara, por është e rëndësishme të kontrolloni udhëzimet e prodhuesit dhe mënyrën e përdorimit të tyre. Nëse shfaqet myk ose lodra është e vështirë të pastrohet plotësisht, është më e sigurt ta zëvendësoni atë. /Klankosova.tv