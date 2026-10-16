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Krijimi i zakoneve të shëndetshme të gjumit dhe sigurimi i një mjedisi të qetë për pushim janë ndër detyrat kryesore të prindërve.
Gjumi cilësor është thelbësor që truri dhe trupi të rikuperohen nga aktivitetet e ditës, si tek të rriturit ashtu edhe tek fëmijët.
Mungesa e gjumit mund të ndikojë në humorin e një fëmije, duke e bërë atë më irritues, gjë që mund të çojë në probleme të sjelljes dhe shëndetit mendor, siç është ankthi. Mungesa e gjumit ndikon gjithashtu në aftësinë për të rregulluar urinë dhe oreksin, shkruan Irish Mirror.
Sa gjumë i duhet një fëmije
Nevojat për gjumë ndryshojnë gjatë gjithë jetës, në varësi të moshës dhe zhvillimit. Të porsalindurit e moshës 0 deri në 4 muaj kanë nevojë për 8 deri në 18 orë gjumë në ditë, ndërsa foshnjat e moshës 4 deri në 12 muaj kanë nevojë për 12 deri në 16 orë, duke përfshirë edhe dremitje gjatë ditës. Fëmijët e vegjël të moshës një deri në dy vjeç kanë nevojë për 11 deri në 14 orë gjumë, dhe parashkollorët e moshës tre deri në pesë vjeç kanë nevojë për 10 deri në 13 orë në ditë.
Fëmijëve në moshë shkollore të moshës 6 deri në 12 vjeç u rekomandohet të flenë 9 deri në 12 orë, ndërsa adoleshentëve të moshës 13 deri në 18 vjeç u duhen 8 deri në 10 orë gjumë çdo natë. Gjumi i mjaftueshëm është i rëndësishëm në të gjitha fazat e jetës sepse kontribuon në rritjen dhe zhvillimin e duhur, të mësuarit, kujtesën dhe ruajtjen e shëndetit të mirë.
Gjumi cilësor i fëmijëve
Edhe pse rekomandimet janë të qarta, në praktikë ndonjëherë është sfiduese të sigurohesh që një fëmijë të flejë mjaftueshëm, dhe disa fëmijë nuk kanë fjetur gjatë gjithë natës për vite me radhë. Andrea Grace, një konsulente e gjumit për fëmijë me më shumë se 25 vjet përvojë, ofron këshilla për prindërit se si të sigurohen që të vegjlit e tyre të flenë cilësisht, raporton Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
"Gjumi cilësor është thelbësor për zhvillimin e fëmijëve. Ai mbështet një sërë funksionesh të rëndësishme, nga aftësitë njohëse, zhvillimi i trurit dhe shëndeti emocional deri te imuniteti, zakonet e shëndetshme të të ngrënit dhe kreativiteti. Është po aq i rëndësishëm për përqendrimin, vendimmarrjen dhe zgjidhjen e problemeve", shpjegon Grace.
Ajo shpjegon gjithashtu se si stinët ndikojnë në gjumin e fëmijëve: "Modelet e gjumit të fëmijëve ndryshojnë me stinët. Në dimër, për shembull, mëngjeset më të errëta, ditët më të shkurtra dhe ekspozimi më i madh ndaj dritës artificiale në mbrëmje mund të prishin sinjalet natyrore që rregullojnë melatoninën, hormonin e gjumit. Kjo mund të ndikojë në kohën dhe cilësinë e gjumit të fëmijëve, duke e bërë më të vështirë për fëmijët të bien në gjumë. Dimri gjithashtu sjell më shumë ftohje dhe sëmundje të tjera që prishin përkohësisht gjumin.
Nga ana tjetër, gjatë pranverës dhe verës, ditët më të gjata e bëjnë më të vështirë për disa fëmijë të shkojnë në shtrat në kohën e tyre të zakonshme.