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Nuk ka një numër magjik që mund të thuhet “mbi këtë orë patjetër sëmureni”. Por studimet tregojnë se sa më shumë kohë, aq më i madh është shqetësimi, veçanërisht kur qëndrimi ulur bëhet në periudha të gjata pa ndërprerje.
Një studim i publikuar në PLOS Medicine në vitin 2026 ndoqi 91,292 persona për rreth 12 vjet dhe analizoi kohën sedentare përmes pajisjeve që matnin lëvizjen. Rezultati më interesant ishte se qëndrimi ulur ose shtrirë për më shumë se 30 minuta rresht u shoqërua me rrezik më të lartë për vdekje nga kanceri. Për çdo orë shtesë të kaluar në periudha të zgjatura, rreziku ishte rreth 9% më i lartë.
Por lajmi i mirë është se nuk duhet patjetër të bëni palestër për ta ndërprerë këtë kohë. Zëvendësimi i një ore qëndrimi të zgjatur ulur me aktivitet të lehtë u shoqërua me rreth 12% rrezik më të ulët të vdekjes nga kanceri në këtë studim. Edhe ecja e ngadaltë ose punët e shtëpisë hynë në këtë kategori aktiviteti të lehtë, transmeton Klankosova.tv.
Çfarë do të thotë praktikisht?
Në vend që të pyesim vetëm “sa orë mund të rri ulur?”, pyetja më e dobishme është:
“Sa gjatë mund të rri ulur pa u ngritur?”
Një objektiv praktik është të mos kaloni periudha shumë të gjata ulur pa ndërprerje. Çohuni, ecni pak, merrni ujë, bëni disa hapa në zyrë ose në shtëpi dhe pastaj rikthehuni.