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Të paktën shtatë ligjvënës myslimanë kanë fituar ulëse në Kongresin amerikan në zgjedhjet e mesmandatit të së martës, duke shënuar përparim historik në të dyja dhomat.
Zgjedhjet ndryshuan balancën e pushtetit në Washington, me demokratët që fituan kontrollin e Senatit dhe Dhomës së Përfaqësuesve nga republikanët.
Abdul El-Sayed, Michigan
Kandidati 42-vjeçar demokrat mposhti ish-deputetin republikan Mike Rogers, duke u bërë myslimani i parë i zgjedhur në Senatin amerikan.
Mjeku dhe ish-zyrtari i shëndetit publik fitoi ulësen e lënë të lirë nga senatori në pension Gary Peters.
Adam Hamawy, New Jersey
Demokrati 56-vjeçar mposhti republikanin Gregg Mele në Distriktin e 12-të Kongresional të shtetit, duke u bërë myslimani i parë i zgjedhur për të përfaqësuar New Jerseyn në Kongres.
Darializa Avila Chevalier, New York
Demokratja siguroi një ulëse në Dhomën e Përfaqësuesve, pasi më herët kishte mposhtur kongresistin shumëvjeçar Adriano Espaillat në zgjedhjet paraprake të qershorit.
Chevalier, hetuese e të drejtave civile, studente e doktoratës dhe e konvertuar në fenë islame, fitoi më shumë se 85 për qind të votave.
Ligjvënësit myslimanë që u rizgjodhën
Katër anëtarë myslimanë të Dhomës së Përfaqësuesve fituan rizgjedhjen për mandate dyvjeçare, duke ruajtur rolin e tyre në debatet e Kongresit për politikën e jashtme dhe të drejtat e palestinezëve.
Rashida Tlaib, Michigan
Demokratja me origjinë palestineze siguroi mandatin e saj të pestë për të përfaqësuar Distriktin e 12-të Kongresional të shtetit, duke mposhtur republikanin James Hooper.
Tlaib është e vetmja anëtare e Kongresit me origjinë palestineze.
Ilhan Omar, Minnesota
Demokratja fitoi mandatin e saj të pestë për të përfaqësuar Distriktin e 5-të Kongresional të shtetit, duke mposhtur republikanin John Nagel dhe kandidatin e pavarur DeVelle Jackson.
Omar, e cila mbërriti në SHBA në moshën 12-vjeçare, u bë ligjvënësja e parë federale me origjinë somaleze në vend, kur mori detyrën në vitin 2019.
Andre Carson, Indiana
Demokrati ruajti ulësen e tij në Distriktin e 7-të Kongresional, me qendër në Indianapolis, duke mposhtur republikanin Patrick McAuley dhe kandidatin libertarian James Sceniak.
Në detyrë që nga viti 2008, Carson është ligjvënësi mysliman me shërbimin më të gjatë në Dhomën e Përfaqësuesve.
Lateefah Simon, California
Demokratja ruajti ulësen e saj për të përfaqësuar Distriktin e 12-të Kongresional në zonën East Bay, duke mposhtur bashkëpartiaken Jamie Joyce.
Ndërkohë, kandidatja myslimane Aisha Wahab vazhdoi të kryesonte në rezultatet paraprake në një garë tjetër kongresionale në Kaliforni, ndërsa numërimi i votave vijonte, raporton Anadolu, transmeton Klankosova.tv