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Simptomat e pakëndshme të refluksit të acidit përfshijnë urth që përhapet nga gjoksi në fyt, një shije të hidhur ose të thartë në gojë për shkak të ushqimit që kthehet nga stomaku, dhimbje në gjoks dhe dhimbje fyti. Mund të ndodhë edhe ngjirje e zërit, një nevojë e vazhdueshme për të pastruar fytin, një ndjesi e një trupi të huaj në fyt, një kollë kronike dhe rritje e prishjes së dhëmbëve, shkruan Parade.
Si ndodh refluksi?
Gastroenterologu Dr. Rucha Shah i HonorHealth Health System shpjegon se ekziston një valvul në kryqëzimin e stomakut dhe ezofagut që është thelbësore për tretjen. Kjo valvul hapet kur gëlltisni dhe më pas mbyllet për të parandaluar që përmbajtja e stomakut - acidi, elektrolitet, enzimat tretëse dhe mukusi - të rrjedhin përsëri lart në ezofag.
Kjo e mban ushqimin në stomak, ku fillon procesi i tretjes, në të cilin yndyrnat, karbohidratet dhe proteinat ndahen në pjesë më të vogla dhe më të tretshme.
Dr. Shah thotë se problemi ndodh kur kjo valvul, e njohur si sfinkteri i poshtëm ezofageal, relaksohet ose hapet në kohën e gabuar. “Kjo lejon që acidi, gazi, apo edhe ushqimi të rrjedhin përsëri lart në ezofag”, shpjegon ajo. “Kjo mund të shkaktojë acarim dhe simptoma të refluksit.”
Edhe pse termat refluks acid dhe GERD shpesh përdoren në mënyrë të ndërsjellë, Dr. Shah shpjegon se ato nuk janë e njëjta gjendje. Refluksi acid është një dukuri e rastit. Nga ana tjetër, GERD, ose sëmundja e refluksit gastroezofageal, diagnostikohet kur simptomat janë të shpeshta. Kjo do të thotë simptoma të lehta deri në të moderuara që ndodhin më shumë se një herë në dy ditë ose simptoma të rënda që ndodhin të paktën një herë në javë.
“Një nivel i caktuar i refluksit është normal për të gjithë, veçanërisht pas vakteve të mëdha ose të yndyrshme”, thotë ajo. “Kur bëhet i shpeshtë, atëherë flasim për GERD.” Qoftë GERD apo thjesht refluks i rastit, tre gastroenterologët rekomandojnë një “rregull të thjeshtë tre-orësh”.
Këshilla e gastroenterologut: Rregulli tre-orësh
Rregulli është shumë i thjeshtë. “Mundohuni të mos shtriheni për të paktën tre orë pas ngrënies”, është këshilla që Dr. Pratima Dibba, një gastroenterologe në Zyrat Mjekësore të Manhattanit, u jep pacientëve të saj.
Dr. Andrew H. Moore, një gastroenterolog në Endeavor Health dhe kreu i gastroenterologjisë në Spitalin Suedez, u ofron këtë këshillë pacientëve, refluksi i të cilëve ndërhyn në gjumë. "Dhimbja që shkakton acidi në ezofag mund ta bëjë të vështirë të bini në gjumë", thotë Dr. Moore. "Përveç kësaj, episodet e refluksit mund të përsëriten gjatë natës, dhe dhimbja është shpesh aq e fortë sa ju zgjon."
Rregulli ndihmon për të fjetur më mirë sepse stomaku ka kohë të mjaftueshme për t'u zbrazur. "Kur janë të paktën tre orë para se të shtriheni, stomaku ka kohë të zbrazet. Kjo lejon që graviteti të ndihmojë, ndryshe nga shtrirja, gjë që e bën më të lehtë që acidi të kthehet përsëri në ezofag", shpjegon Dr. Dibba, transmeton Klankosova.tv.
Udhëzimet e gastroenterologjisë rekomandojnë të prisni dy deri në tre orë pas një vakti para se të shkoni në shtrat. Megjithatë, Dr. Moore thekson se rregulli duhet të kuptohet si një rekomandim i përgjithshëm, jo një rregull i prerë dhe i prerë. "Pas vakteve më të mëdha ose atyre që janë më të ngadalta për t'u tretur, siç janë ato që marrin ilaçe GLP-1, mund të duhet më shumë kohë", shton Dr. Moore, shkruan Index.hr.
Masa shtesë për të kontrolluar refluksin
Përveç rregullit tre-orësh, i cili i jep stomakut tuaj kohë për t'u zbrazur dhe përmirëson gjumin, ka edhe metoda të tjera për të lehtësuar refluksin. Dr. Shah ofron tre këshilla shtesë.
Këshilla e parë është të kontrolloni peshën tuaj. Dr. Shah shpesh u kujton pacientëve se "humbja e vetëm pesë përqind të dhjamit të barkut mund të përmirësojë simptomat e GERD-së". Hulumtimet konfirmojnë se kjo është një nga mënyrat më efektive për të zvogëluar rrezikun e refluksit.
Këshilla e dytë është të ngrini kokën e shtratit tuaj. Kjo strategji ju lejon të pushoni pa pasur nevojë të shtriheni përmbys. Dr. Shah thotë se kjo ndihmon në mbajtjen e ushqimit dhe acidit në stomakun tuaj.
Këshilla e tretë është të identifikoni shkaktarët tuaj personalë. Dr. Shah pranon se nuk është gjithmonë e lehtë. "Shumë ushqime që i gjejmë të këndshme mund të jenë gjithashtu shkaktarë," thotë ajo. Megjithatë, ajo thotë se identifikimi i ushqimeve që shkaktojnë shqetësim është çelësi për të punuar me mjekun tuaj, pasi ato mund të reduktohen në vend që të eliminohen.
Kur duhet të kërkoni ndihmë?
Dr. Dibba thekson se është gjithmonë një ide e mirë të flisni hapur me mjekun tuaj rreth simptomave dhe mundësive të trajtimit. Nuk ka nevojë të duroni urthin, refluksin e acidit dhe gjumin e dobët. Përveç kësaj, këto simptoma ndonjëherë mund të tregojnë një problem me zemrën, kështu që është e rëndësishme të kontrolloni një shkak themelor.
Dr. Moore këshillon që duhet të vizitoni së pari mjekun tuaj të familjes, përveç nëse keni simptoma alarmante si vështirësi në gëlltitje, humbje peshe ose anemi. Një mjek i përgjithshëm mund të ndihmojë me ndryshimet në stilin e jetës dhe rekomandimet për ilaçe.
Megjithatë, nëse simptomat tuaja janë alarmante, duhet të vizitoni një gastroenterolog. Specialisti ka të ngjarë të kryejë një endoskopi të sipërme për të përcaktuar shkakun e problemit.