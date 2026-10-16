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Njohësi i politikave në Lindjen e Mesme, Avni Çakmaku në emisionin “Kosova Today” ka diskutuar rreth dërgimit të forcave ushtarake të Kosovës në Gaza.
Sipas tij, të gjithë ata që shkojnë për të implementuar paqen, janë të rrezikuar nga ushtria izraelite, transmeton Klankosova.tv.
“Të gjithë janë të rrezikuar nga forcat ushtarake izraelite, nëse shkojnë ta implementojnë paqen, sepse paqja nënkupton dhënien e sigurisë edhe për palestinezët. Izraelitët nuk janë të interesuar që palestinezët të kenë siguri, prandaj ballafaqimi ose vendosja e ushtarëve të FSK-së në një zonë e cila do t’i siguronte, e që janë vendosur për këtë arsye, do t’i jepte një siguri popullit palestinez, janë target”, u shpreh Çakmaku.