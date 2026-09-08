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Sa shpesh shkojmë në tualet ndryshon nga personi në person dhe mund të ndikohet nga mosha, ushqimet, pijet dhe gjendja shëndetësore. Sipas urologut Hamid Abboud, kafeja, çaji, alkooli dhe pijet e gazuara mund të rrisin nevojën për të urinuar.
Por cila është frekuenca normale sipas moshës?
Fëmijët: rreth 6-14 herë në ditë. Urinimi i shpeshtë mund të lidhet me ankthin, kapsllëkun, kafenë ose infeksionet urinare, shkruan Metro, transmeton Klankosova.tv.
Adoleshentët: zakonisht 4-6 herë në ditë, megjithëse gjatë pubertetit kjo mund të ndryshojë.
Të rriturit nën 60 vjeç: përgjithësisht 5-8 herë gjatë ditës dhe deri në një herë gjatë natës.
Mbi 60 vjeç: frekuenca mund të shkojë deri në 10 herë në ditë, ndërsa zgjimi gjatë natës bëhet më i zakonshëm.
Eksperti thekson se ndryshimet e papritura në frekuencën e urinimit nuk duhen neglizhuar, pasi mund të lidhen me infeksione urinare, diabetin apo probleme të fshikëzës dhe prostatës. Për gratë, shtatzënia është gjithashtu një faktor i zakonshëm që rrit nevojën për të urinuar.