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Nëse mendoni se fëmijët tre dhe katër vjeç nuk rrinë kurrë ulur, një studim i ri sugjeron se kjo përshtypje nuk është larg të vërtetës. Fëmijët e vegjël mund të bëjnë pothuajse 30,000 hapa vetëm në një ditë, dhe studiuesit zbuluan gjithashtu se djemtë në atë moshë janë, mesatarisht, më aktivë se vajzat.
Studimi u krye nga shkencëtarë nga Universiteti i Seviljes, dhe nga viti 2018 deri në vitin 2025, ata ndoqën 3,570 fëmijë nga 44 vende. Fëmijët e vegjël mbanin pajisje gjurmuese të lëvizjes të bashkangjitura në bel për të paktën tre ditë vazhdimisht në mënyrë që studiuesit të mund të merrnin pamjen më të saktë të aktivitetit të tyre të përditshëm.
Lërini fëmijët të bëjnë pothuajse 30,000 hapa
Rezultatet treguan dallime të mëdha midis fëmijëve. Fëmija më pak aktiv bëri vetëm 1,124 hapa në ditë, ndërsa më aktivi regjistroi 29,320. Mesatarja ishte 18,542 hapa në ditë.
Dallime u vunë re edhe midis djemve dhe vajzave. Midis trevjeçarëve, djemtë bënë mesatarisht 18,064 hapa në ditë, ndërsa vajzat bënë 16,426.
Sasia e lëvizjes u ndikua gjithashtu nga mjedisi në të cilin u rritën fëmijët. Fëmijët nga vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme ishin, mesatarisht, më aktivë se fëmijët nga vendet më të pasura. Fëmijët që jetonin në zona rurale lëviznin gjithashtu më shumë se bashkëmoshatarët e tyre urbanë, transmeton Klankosova.tv.
Numri i hapave mund të gjurmohej si gjatësia dhe pesha.
Studiuesit besojnë se rezultatet e tyre mund të përdoren për të krijuar standarde për aktivitetin fizik tek fëmijët e vegjël, të ngjashme me grafikët që pediatrit përdorin për të ndjekur gjatësinë dhe peshën ndërsa rriten.
Kjo mund ta bëjë më të lehtë vlerësimin nëse një fëmijë po lëviz mjaftueshëm krahasuar me bashkëmoshatarët e tij dhe për të identifikuar fëmijët që nuk janë mjaftueshëm aktivë më herët.
"Vendosja e standardeve të krahasueshme ndërkombëtarisht për hapat e përditshëm ofron një bazë të rëndësishme për monitorimin e aktivitetit fizik në fëmijërinë e hershme", shkruan autorët e studimit, të botuar në revistën The Lancet Child & Adolescent Health.
Ata theksojnë se fëmijëria e hershme është një periudhë veçanërisht e rëndësishme për zhvillimin, dhe se ushtrimet e pakta shoqërohen me një rrezik më të lartë të mbipeshës dhe zhvillimit më të ngadaltë motorik.
"Ka shumë pak mënyra objektive për të monitoruar aktivitetin fizik tek fëmijët e vegjël dhe për të identifikuar ata që janë në rrezik të aktivitetit të ulët", thanë studiuesit, shkruan Index.hr, transmeton Klankosova.tv.
Ata besojnë se numërimi i hapave mund të jetë një mënyrë e thjeshtë dhe praktike për të monitoruar se sa lëvizin fëmijët e vegjël, veçanërisht në mjediset ku nuk janë të disponueshme metoda më të sofistikuara të monitorimit të aktivitetit fizik.