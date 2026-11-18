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Gazetarja e Klan Kosovës, Endrita Bajrami, ka raportuar drejtpërdrejt nga shtëpia e Jakup Krasniqit në lagjen Velania të Prishtinës, ku ish-kryetari i Kuvendit është pritur nga familjarët e tij.
Sipas raportimit të gazetares, përkeqësimi i gjendjes shëndetësore të bashkëshortes, Sevdije Krasniqi, është arsyeja që e detyroi atë të udhëtonte nga Haga drejt Kosovës.
Bajrami bëri të ditur se pritja në familje ishte mjaft emocionuese, ndërsa vajzat e Krasniqit janë hedhur në përqafimin e tij pas mbërritjes, transmeton Klankosova.tv.
Ajo raportoi gjithashtu se Daut Krasniqi ishte tejet i emocionuar për ardhjen e vëllait të tij në Kosovë. Megjithatë, ai kishte shprehur dëshirën për ta vizituar, por nuk i ishte lejuar të hynte brenda shtëpisë.
Sa i përket qëndrimit të Krasniqit në Kosovë, gazetarja tha se kishte informacione të pakonfirmuara se ai mund të qëndronte më gjatë se një ditë në vend.
Ndërkohë, Bajrami raportoi se më herët i gjithë perimetri i rrugës pranë shtëpisë së Krasniqit ishte i bllokuar nga automjetet e EULEX-it, të cilat më pas u larguan.
Aktualisht, pranë shtëpisë së ish-kryeparlamentarit po qëndron vetëm një automjet i Policisë së Kosovës.