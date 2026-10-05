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Qytetarë të mbledhur jashtë Kuvendit të Kosovës po kërkojnë nga deputetët që të votojnë në lexim të dytë Projektligjin për Dhomat e Specializuara.
Disa protestues kanë hedhur mjete, ndërsa në protestë janë dëgjuar edhe sirena.
Një protestues, në një deklaratë për Klan Kosova, tha se nuk ka kohë për atë që e cilësoi si lojë “ping-pongu”.
“Po bëjmë lojë ping-pongu, s’kemi kohë për lojë ping-pongu”, ka deklaruar ai.
Ndërkohë, në Kuvend është miratuar në lexim të parë Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, ndërsa protestuesit po kërkojnë që ai të votohet edhe në lexim të dytë./Klankosova.tv