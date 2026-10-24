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Protestat e studentëve në Tiranë vazhduan sot edhe në ditën e 12-të.
Protestuesit që të shtunën u organizuan në tri grupe, u vendosën edhe në vende të ndryshme të Tiranës.
Ata të organizuar nga Partia Demokratike, e Sali Berishës, u pozicionuan, para kryeministrisë. Aty i dogjën jastëkët, që kryeministri Edi Rama, i vendosi si ftesë për dialog.
Megjithatë, ky i fundit, secili nga protestuesit e dhunshëm, thotë se do ta mbajë përgjegjësi.
Thirrjeve të ndryshme në rrjete sociale që protestuesit të marrin me vete mjete të forta e bomba molotovi, iu përgjigj edhe policia. Ata thonë se shteti tashmë ka nisur edhe procedimet penale.
Për ditën e 12 të protestave, edhe të uniformuarit morën udhëzime të qarta se si të veprojnë meqë numri i protestuesve të shtunën ishte më i madh.
Për shpërndarjen e turmës u përdor edhe gazi lotsjellës, nga i cili kërkuan ndihmë mjekësore, protestuesit, punojësit e mediave e po ashtu edhe policë.