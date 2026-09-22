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Këngëtarja e njohur shqiptare, Adelina Tahiri, ka bërë së fundmi një ndryshim në profilin e saj në Instagram.
Ajo ka shtuar edhe mbiemrin e bashkëshortit të saj, Serjozha Markov, duke bërë që emri i saj në rrjetin social të figurojë tashmë si Adelina Tahiri - Markov.
Ndryshimi është vënë re së fundmi në profilin e këngëtares, e cila deri tani ishte e njohur publikisht vetëm me mbiemrin e vajzërisë.
Adelina Tahiri dhe Serjozha Markov janë prej vitesh bashkë dhe kanë një djalë./Klankosova.tv