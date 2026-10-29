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Ish-finalistja e edicionit të kaluar të Big Brother VIP Kosova 4, Elijona është futur brenda në shtëpinë më të famshme, një natë para se të nisë zyrtarisht edicioni i sivjetmë.
BBVK5 ka nisur papritur sonte, me futjen e tre banorëve të parë.
Elijona pati disa këshilla për banorët, derisa përmendi vrasjen e Arlinda Zekaj, ku ju kërkoi atyre të bëjnë diskutime dhe të përcjellin mesazhe për ngjarjet aktuale.
“Bëni diskutime bre për tema aktuale psh rasti i Arlindës… Me përcjell mesazhe o vëlla, me i lanë nanat ndoshta me kuptu që nuk është gjithmonë esenca vetëm me e ru vajzën, por me eduku djalin”, tha Elijona. /Klankosova.tv