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Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama i ka bërë thirrje qeverisë që t’i alokojë mjetet financiare.
Ai tha se kjo thirrje është për qeverinë dhe kundër, siç e tha ai, diktaturës, transmeton Klankosova.tv.
“Iu bëj thirrje sepse kjo është pikërisht për ta, nuk është për mua, është për qytetarët tanë, është për demokracinë, është kundër autokracisë, kundër diktaturës”, u shpreh Rama.
Po ashtu, Rama ngriti dyshime se komunat që nuk kanë votuar VV-në, sipas tij, po ndëshkohen nga partia në pushtet.
Ndryshe, ishin kryetarët e komunave ata që kanë ngritur shqetësime për shkurtimet buxhetore, financimin e mësimdhënësve, kompensimin e dëmeve nga fatkeqësitë natyrore, si dhe për ndërhyrjet e pretenduara të nivelit qendror në kompetencat komunale.