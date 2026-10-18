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Mercedes-Benz S-Class 2027 vjen me motor të ri V8 me 530 kuaj fuqi, një kabinë të mbushur me teknologji moderne dhe sisteme të avancuara të pezullimit, duke synuar të ruajë statusin e një prej limuzinave më luksoze në botë.
Sipas testimit të revistës amerikane MotorTrend, modeli i ri kombinon fuqinë me qetësinë gjatë vozitjes, komoditetin dhe një numër të madh risish teknologjike. Vetura është pjesë e gjeneratës së shtatë të S-Class, por për vitin 2027 ka marrë një përditësim të thellë, me rreth 2.700 pjesë të reja ose të përmirësuara, transmeton Klankosova.tv.
Dizajn i rifreskuar me më shumë elemente ndriçuese
Ndryshimet e para vërehen në pjesën e përparme, ku grila është rritur dhe tani përmban më shumë se 50 yje të vegjël dekorativë. Korniza e saj është e ndriçuar, ndërsa ylli karakteristik me tri cepa mbi kapakun e motorit mund të porositet edhe me ndriçim.
Fenerët dhe dritat e pasme kanë marrë elemente ndriçimi në formën e yllit, duke i dhënë veturës një pamje më të dallueshme. Fenerët përfshijnë gjithashtu drita blu që aktivizohen kur makina përdor funksionin e vozitjes pa duar, aty ku kjo teknologji lejohet dhe është e disponueshme.
Megjithatë, ndryshimet në pjesën e jashtme nuk janë aq radikale sa mund të sugjerojë përditësimi teknik. Mercedes-Benz ka ruajtur siluetën tradicionale të S-Class, duke u përqendruar më shumë në përmirësimin e detajeve, motorëve dhe teknologjisë.
Kabinë luksoze me ekran 39 inch
Brendësia është një nga pikat kryesore të modelit të ri. S-Class 2027 pajiset me ekranin e gjerë MBUX Superscreen, i cili shtrihet përgjatë pjesës së përparme të kabinës dhe krijon një hapësirë digjitale për shoferin dhe pasagjerin.
Përveç ekraneve, kabina mund të konfigurohet me ulëse lëkure të punuara me tegela, mbështetëse të buta për kokën dhe elemente dekorative prej druri, kromi dhe materiali Alcantara.
Paketa opsionale Manufaktur e veturës së testuar nga MotorTrend përfshinte ulëse me lëkurë ngjyrë kafe të errët dhe përfundime të nivelit të lartë.
Megjithatë, jo të gjithë e vlerësuan pozitivisht ekranin e madh. Sipas revistës, ai zë një pjesë të hapësirës ku në modelet e mëparshme dominonin elementet tradicionale prej druri, duke ngritur pikëpyetje nëse shtimi i teknologjisë bëhet në kurriz të mjeshtërisë klasike të interierit.
Motori V8 me 530 kuaj fuqi
Një nga risitë kryesore është motori V8 me vëllim 4.0 litra, me dy turbo-kompresorë dhe sistem mild-hybrid. Ai zhvillon 530 kuaj fuqi dhe rreth 723 Nm çift rrotullues.
Motori përdor një bosht me gunga me konfigurim flat-plane, si dhe ndryshime në sistemin e ndezjes, boshtin e admisionit, turbo-kompresorët dhe injektorët. Sipas prodhuesit, këto përmirësime synojnë të rrisin performancën dhe të ndihmojnë në përmbushjen e standardeve të emetimeve.
Në testimin e MotorTrend, motori u vlerësua për punën e qetë dhe dridhjet pothuajse të padukshme kur vetura qëndron në vend me motorin ndezur.
Përveç V8-shit, gama përfshin edhe një motor 3.0-litërsh me gjashtë cilindra në linjë, të përmirësuar për modelin e ri. Të dy motorët lidhen me një transmision automatik me nëntë shpejtësi.
Cila është shpejtësia e S 580 4MATIC?
Versioni i testuar nga revista ishte Mercedes-Benz S 580 4MATIC, me motor V8 dhe sistem të tërheqjes në të katër rrotat.
Sipas matjeve të MotorTrend, vetura përshpejton nga 0 në 96 km/h për 4,1 sekonda. Në garën e një çerek miljeje, përfundoi për 12,4 sekonda, duke arritur shpejtësi prej rreth 185 km/h.
Pavarësisht përmasave dhe peshës së një limuzine luksoze, testuesit vlerësuan edhe manovrueshmërinë dhe kontrollin e mirë të karrocerisë gjatë vozitjes.
Veçoritë e tjera të super veturës
Një nga teknologjitë më interesante është E-Active Body Control, sistemi i avancuar i pezullimit që mund të përshtatë reagimin e amortizatorëve dhe sustave sipas kushteve të rrugës.
Sipas MotorTrend, sistemi mund të shfrytëzojë të dhëna të mbledhura nga automjete të tjera Mercedes të lidhura me sistemin operativ të kompanisë, për të identifikuar paraprakisht gunga ose parregullsi në rrugë dhe për të përgatitur pezullimin.
Një tjetër funksion është mënyra Curve, e cila e anon karrocerinë gjatë kthesave të lehta, në mënyrë të ngjashme me një aeroplan që anon gjatë ndryshimit të drejtimit. Qëllimi është të rritet komoditeti i pasagjerëve.
Çmimi: nga 136.050 dollarë
Sipas testimit të MotorTrend, Mercedes-Benz S 580 4MATIC i vitit 2027 ka çmim fillestar prej 136.050 dollarësh në tregun amerikan.
Vetura e testuar kishte pajisje shtesë që e çuan çmimin përfundimtar në 180.500 dollarë.
Gama përfshin edhe S 500, i cili nis nga një çmim rreth 11.000 dollarë më i ulët se S 580. Ndërsa S 580e, versioni hibrid plug-in, pritet t'i bashkohet më vonë ofertës.
Këto çmime i referohen tregut amerikan dhe nuk përfaqësojnë çmimet e shitjes në Kosovë apo në vendet e tjera evropiane.
Vlerësimi i MotorTrend
Në testimin për çmimin “Makina e Vitit 2027”, MotorTrend vlerësoi gjashtë kritere kryesore: efikasitetin, dizajnin, sigurinë, përsosmërinë inxhinierike, vlerën dhe përmbushjen e funksionit për të cilin është projektuar vetura.
S-Class u përfshi në këtë proces vlerësimi dhe u veçua për motorin e ri V8, luksin e kabinës dhe teknologjitë e shumta. Ndër kritikat e përmendura ishin çmimi i lartë dhe ekrani i madh, i cili mund të zbehë disa elemente të mjeshtërisë tradicionale.
Mercedes-Benz S-Class 2027 dëshmon se prodhuesi gjerman po synon ta ruajë identitetin klasik të limuzinës së tij kryesore, duke e përshtatur me kërkesat e reja për performancë, digjitalizim dhe komoditet. Megjithatë, mbetet një veturë luksoze me çmim të lartë, ku shumica e pajisjeve shtesë mund ta rrisin ndjeshëm koston përfundimtare.