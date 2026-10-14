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Russell Brand u përshkrua si "i pamëshirshëm" dhe "grabitqar seksual" nga prokuroria në fillim të gjyqit ndaj tij për përdhunim dhe sulm seksual, të mërkurën.
Aktori dhe komediani 51-vjeçar përballet me tri akuza për përdhunim, tri akuza për sulm seksual dhe një akuzë për sulm me natyrë seksuale (veprim të pahijshëm seksual), sipas BBC.
Akuzat, të ngritura nga gjashtë gra, përfshijnë një periudhë 10-vjeçare midis viteve 1999 dhe 2009. Ai i mohon akuzat.
Riel Karmy-Jones KC, përfaqësuese e prokurorisë, i tha Gjykatës së Kurorës në Southwark, Londër, se gratë "nuk e njihnin njëra-tjetrën", "nuk ishin takuar kurrë me njëra-tjetrën" dhe "dolën publikisht me pretendimet e tyre në mënyrë të pavarur nga njëra-tjetra".
Avokatja deklaroi: "Rrethanat e veprave penale ishin po aq të gjera dhe të larmishme sa edhe karriera e të pandehurit".
Ajo tha se "pavarësisht se kush ishin gratë dhe çfarë thoshin apo bënin ato, Brand nuk tërhiqej".
"Dëshira e tij – dëshira e fortë – për ndonjë formë kontakti seksual ishte pa dallim dhe e pangopur", u tha ajo anëtarëve të jurisë.
Prokurorja tha se, pas takimeve, Brand "dukej indiferent, normal dhe i pashqetësuar nga ajo që kishte ndodhur".
Ajo shtoi se "Ndonjëherë largohej menjëherë pas incidentit, duke gjetur ndonjë justifikim për t'u larguar, ose ndonjëherë thjesht vazhdonte sikur të mos kishte ndodhur asgjë e keqe". /Klankosova.tv