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Aktori dhe komediani britanik, Russell Brand, është dënuar me 10 vjet e gjashtë muaj burgim, pasi u shpall fajtor për përdhunim dhe tri raste të sulmit seksual.
Gjykatësi e cilësoi Brandin si “grabitqar seksual”, duke thënë se ai kishte treguar një sërë gënjeshtrash dhe arrogancë të jashtëzakonshme.
Gjatë seancës, viktimat rrëfyen për pasojat e rënda që kishin përjetuar, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv
Njëra prej tyre tha se kishte qenë në gjendje shoku dhe trazire emocionale, duke shtuar se nuk kishte më respekt për veten.
Gruaja që, sipas vendimit të gjykatës, ishte përdhunuar nga Brand në vitin 2009, deklaroi se vazhdonte të jetonte me traumën dhe se kishte pasur frikë se mund të ishte infektuar me HIV.
Brand ishte përballur me shtatë akuza: tri për përdhunim, tri për sulm seksual dhe një për tentim të sulmit të pahijshëm.
Ai u shpall i pafajshëm për tri prej tyre.
Veprat për të cilat u dënua kanë ndodhur ndërmjet viteve 2004 dhe 2009 dhe lidhen me katër gra, identiteti i të cilave do të mbetet anonim gjatë gjithë jetës. /Klankosova.tv