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Kremlini ka pohuar se udhëheqësi rus Vladimir Putin urdhëroi forcat ruse të mos sulmojnë Kievin për tre ditë, sipas zëdhënësit të Putinit, Dmitry Peskov.
Sipas tij, urdhri hyri në fuqi në mesnatë më 6 shtator dhe bën thirrje për ndalimin e sulmeve kundër kryeqytetit ukrainas për tre ditë, deri më 9 shtator, raporton media ukrainase “RBC-Ukraine”.
Kremlini e lidhi armëpushimin e shpallur me përgatitjet dhe takimet në Kiev që përfshijnë negociatorët amerikanë.
Ndalimi i sulmeve i shpallur nga pala ruse pritet të zgjasë tre ditë. Në të njëjtën kohë, deklarata e Peskovit nuk përmend qytete të tjera ukrainase ose një armëpushim më të gjerë.
Ndërkohë, Andrii Kovalenko, kreu i Qendrës së Ukrainës për Luftimin e Dezinformimit, theksoi se ndalimi i shpallur i Kremlinit vlen vetëm për Kievin.
“Pra, Putini po urdhëron një ndalim tre-ditor të sulmeve ndaj Kievit, ndaj civilëve. Por ai nuk po urdhëron ndalimin e sulmeve ndaj rajonit të Kievit ose rajoneve dhe qyteteve të tjera të Ukrainës. Dhe ky është një ‘armëpushim’” shkroi Kovalenko.
Ai shtoi se, sipas tij, ky qëndrim tregon edhe një herë mungesën e gatishmërisë së Rusisë për t'i dhënë fund luftës.
Propozimi për armëpushim erdhi përpara vizitës së përfaqësuesve të ShBA-së në Ukrainë dhe Rusi.
Megjithatë, mëngjesin e 5 shtatorit, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë raportoi sulme të reja kundër Ukrainës, duke hedhur poshtë në mënyrë efektive formatin e propozuar të armëpushimit. /Klankosova.tv