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Përfaqësuesit e Rusisë, Ukrainës dhe Shteteve të Bashkuara pritet të zhvillojnë bisedime dyditore në Abu Dhabi, me synimin për t’i dhënë fund luftës në Ukrainë.
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelenskyy, deklaroi se sukseset e fundit në fushëbetejë dhe humbjet e mëdha të pretenduara të forcave ruse po e forcojnë pozitën e Kievit në negociata. Moska i kundërshton pretendimet për humbje rekord.
Presidenti amerikan, Donald Trump, tha se sheh gatishmëri të madhe nga palët për t’i dhënë fund konfliktit. Megjithatë, çështjet territoriale dhe garancitë e sigurisë për Ukrainën mbeten pengesa kryesore drejt një marrëveshjeje, raporton Aljazeera, transmeton Klankosova.tv.
Bisedimet zhvillohen në një kohë kur Rusia dhe Ukraina po vazhdojnë sulmet, ndërsa perspektiva e një marrëveshjeje përfundimtare mbetet e pasigurt.