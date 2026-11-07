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Rusia njoftoi se forcat e saj ndërmorën një sulm masiv gjatë natës, duke goditur ato që i përshkroi si objektiva në sektorin ushtarako-industrial të Ukrainës, si dhe në infrastrukturën energjetike dhe të transportit në Kiev dhe rajonin përreth, transmeton klankosova.tv
Në Kiev, ministria ruse e Mbrojtjes deklaroi se sulmet goditën "Urën Veriore" – e cila, sipas saj, përdorej për transportimin e armëve, pajisjeve ushtarake dhe automjeteve për forcat e armatosura ukrainase – si dhe fabrikën "Meridian", e cila, sipas Rusisë, prodhon raketa lundruese të llojit "Flamingo".
Sipas Reuters, Ministria bëri të ditur gjithashtu se sulmet dëmtuan disa objekte energjetike dhe industriale në rajonin e Kievit, përfshirë një termocentral, një nënstacion elektrik dhe një fabrikë për prodhimin e municioneve.
Ajo shtoi se forcat ruse goditën një nënstacion elektrik në rajonin e Zhytomyrit, si dhe një anije mallrash në Detin e Zi, e cila, sipas Rusisë, po transportonte pajisje ushtarake dhe mallra me përdorim të dyfishtë drejt Ukrainës.