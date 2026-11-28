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Mbrojtja ajrore ruse ka rrëzuar 1 mijë e 246 dronë ukrainas gjatë natës, ka njoftuar të shtunën Ministria ruse e Mbrojtjes, transmeton klankosova.tv.
Sipas autoriteteve ruse, më shumë se 400 dronë janë nisur në drejtim të kryeqytetit Moskë. Prej tyre, 123 janë rrëzuar në afërsi të qytetit, ka bërë të ditur kryetari i Moskës, Sergei Sobyanin, përmes një postimi në Telegram.
Sipas Reuters, guvernatori i rajonit të Samarës ka deklaruar se Ukraina ka tentuar sërish të sulmojë objektet industriale gjatë natës.
Sipas tij, nga ky incident nuk ka persona të vrarë apo të lënduar.
Deri më tani, informacionet për numrin e dronëve të rrëzuar dhe sulmet e raportuara janë bërë publike nga autoritetet ruse.