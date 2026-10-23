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Agjencia ruse e sigurisë së brendshme, FSB, ka njoftuar arrestimin e një shtetasi gjerman, i cili dyshohet se ka dezertuar nga forcat e armatosura ukrainase. Lajmi është publikuar nga agjencia shtetërore ruse e lajmeve TASS. Sipas autoriteteve ruse, burri ka shërbyer si mercenar për Ukrainën, konkretisht si snajperist. FSB pretendon se ai ka dezertuar pasi nuk ka marrë pagesën e premtuar.
Autoritetet ruse po shqyrtojnë mundësinë e nisjes së një procedure penale ndaj tij për veprimtari mercenare. Sipas raportimit të TASS-it, shtetasi gjerman ka shërbyer në Bundeswehr, ushtrinë gjermane, nga viti 1996 deri në vitin 2010. Megjithatë, pretendimet e FSB-së nuk mund të verifikohen në mënyrë të pavarur, raporton DW.
A ka luftuar dy herë për Ukrainën?
FSB nuk ka bërë të ditur vendin ku është arrestuar i dyshuari. Sipas të dhënave të publikuara, ai ka marrë pjesë si ushtar i Bundeswehrit në misione në Afganistan dhe Somali gjatë viteve 2004-2010, ndërsa pas largimit nga ushtria gjermane thuhet se ka luftuar si mercenar në Siri.
Po sipas FSB-së, nga viti 2016 deri në vitin 2018 ai ka shërbyer në një nga njësitë e mbrojtjes territoriale të forcave të armatosura ukrainase. Kjo periudhë përkon me kohën pas aneksimit të Krimesë nga Rusia, por para nisjes së pushtimit të plotë rus të Ukrainës në vitin 2022.
Autoritetet ruse pretendojnë se gjermani ka qenë i vendosur në vijën e frontit në rajonin e Donetskut, i cili në atë kohë kontrollohej pjesërisht nga separatistët pro-rusë. Më tej thuhet se në vitin 2025 ai u rikthye në Ukrainë për arsye financiare dhe nënshkroi një kontratë trevjeçare për shërbim ushtarak.
FSB raporton vazhdimisht arrestime
Rusia, e cila nisi ofensivën e saj të gjerë ushtarake kundër Ukrainës në shkurt të vitit 2022, publikon shpesh informacione për arrestimin e personave të dyshuar për bashkëpunim me forcat ukrainase. FSB gjithashtu paralajmëron rregullisht qytetarët rusë kundër përfshirjes në aktivitete që konsiderohen krime kundër shtetit rus.
Një javë më parë, FSB njoftoi arrestimin e një shtetasi suedez, i cili akuzohet se kishte luftuar për Ukrainën si komandant i një njësie dronësh. Sipas autoriteteve ruse, ai u arrestua gjatë një kalimi të paligjshëm të kufirit në rajonin e Pskovit, në perëndim të Rusisë.
Suedezi dyshohet se kishte planifikuar akte sabotimi dhe sulme terroriste ndaj objekteve ushtarake ruse.
Gjatë katër viteve të fundit, gjykatat ruse kanë shqiptuar dënime të gjata me burg ndaj qindra personave të akuzuar për tradhti, sabotim ose spiunazh. Mes tyre ka edhe shtetas të huaj, të dënuar për aktivitete të dyshuara mercenare në mbështetje të Ukrainës.
Në prill të këtij viti, autoritetet ruse arrestuan edhe një shtetase gjermane, e cila dyshohej se mbante në çantë një bombë artizanale. Sipas akuzave, ajo planifikonte të kryente një sulm ndaj një objekti publik në Rusi në emër të Ukrainës. /dw