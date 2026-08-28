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Rusia nisi valë dronësh në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, dhe rajonin përreth të premten, duke dëmtuar depo dhe shtëpi në një ditë të dytë radhazi sulmesh që zyrtarët ukrainas i quajtën një përpjekje për të prishur jetën e përditshme për miliona banorë.
Të paktën një person u vra jashtë Kievit, tha Guvernatori Tymur Tkachenko, duke shtuar se 14 lokale deposh, 16 shtëpi dhe tre blloqe pallatesh apartamentesh ishin dëmtuar, raporton Reuters, transmeton Klankosova.tv.
Sirena të shpeshta sulmesh ajrore u dëgjuan në të gjithë qytetin të premten në mëngjes, një ditë pas një sulmi me raketa dhe dronë që zgjati disa orë në Ukrainë, i cili synonte shitësit kryesorë me pakicë dhe logjistikën e konsumatorëve në Kiev dhe gjetkë.
Këto sulme vazhduan të premten, duke shkatërruar qendrat e klasifikimit që i përkisnin kompanisë më të madhe private të korrierit të Ukrainës, Nova Poshta, pranë Kievit dhe në qytetin verior të Sumy, tha kompania.
Në qytetin juglindor të Zaporizhzhias, një dron rus u përplas me dyqanin e madh të përmirësimit të shtëpive, Epicenter, duke plagosur të paktën katër persona, tha Guvernatori Ivan Fedorov të premten.
Shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës tha se Rusia kishte sulmuar rajonin e Kievit 38 herë gjatë 24 orëve të fundit, duke i paralajmëruar banorët të mos i afrohen zonave ku zjarrfikësit ende po luftonin me flakët.