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Të martën, parlamenti konfirmoi Luca Niculescun, një kandidat të pavarur, si kryeministër të Rumanisë, duke i dhënë fund një bllokimi politik gati gjashtëmujor.
Niculescu, 55 vjeç, fitoi një votëbesim parlamentar pasi formoi një qeveri të pakicës, të përbërë nga të majtë dhe teknokratë, pas nominimit të tij nga presidenti Nicusor Dan, transmeton Klankosova.tv.
Kjo ishte përpjekja e katërt e Danit për të krijuar një qeveri, që nga rënia e një kabineti të gjerë koalicioni pro-evropian në fillim të majit.
Sipas Reuters, Niculescu, i cili ka shërbyer si diplomat dhe zëvendësministër i Jashtëm, e më parë ka qenë gazetar, siguroi 280 vota në parlament, duke tejkaluar lehtësisht pragun prej 233 votash të nevojshme.
Megjithatë, ai përballet me një detyrë tejet të vështirë për të trajtuar problemet ekonomike të Rumanisë, ndërsa analistët politikë shprehen se qeveria e tij mund të jetë jetëshkurtër. /Klankosova.tv