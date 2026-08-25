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Dy persona janë arrestuar në flagrancë në Dhërmi të Shqipërisë, në kuadër të operacionit të koduar “Ruloti”, të finalizuar nga Seksioni për Hetimin e Narkotikëve në DVP Vlorë, në bashkëpunim me Prokurorinë e Vlorës.
Në pranga kanë rënë F. B., 31 vjeç, banues në Fier, dhe E. K., 27 vjeç, banues në Vlorë. Sipas Policisë, dy të arrestuarit u kapën në afërsi të një beach bar-i në fshatin Dhërmi, teksa posedonin doza të dyshuara kokaine dhe Cannabis Sativa, me qëllim shitjen, shkruan Euronews.al, transmeton Klankosova.tv.
Gjatë kontrollit të automjetit të 31-vjeçarit, si dhe të ruloti ku ai qëndronte, shërbimet e Policisë gjetën doza të tjera të lëndëve narkotike.
Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan rreth 150 doza të dyshuara kokainë dhe Cannabis Sativa, si dhe automjeti.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme, ndërsa ndaj dy shtetasve rëndon akuza për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.