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Raporti mes banorëve në shtëpinë e BBVK5 vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes, ndërsa kësaj radhe Nichi është paralajmëruar nga Valdeti dhe Bejta për Akilin.
Valdeti i kërkoi Nichit të ketë kujdes nga Akili.
“Ruju prej tina… nuk ka lanë sen pa thanë”, i tha Valdeti.
Të njëjtin paralajmërim ia konfirmoi edhe Bejta, duke e vënë Nichin në dijeni për qëndrimet e Akilit.
Megjithatë, Nichi u shpreh se nuk e sheh lojën e tij të lidhur me atë të Akilit.
“Akili e ka lojën e vet, unë temen…”, deklaroi Nichi.
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