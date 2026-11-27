Lajmet e fundit
Opinionistja e “Big Brother VIP Kosova”, Rudina, ka komentuar raportin mes Anjezës dhe Sharrit, duke ngritur dyshime se afrimiteti mes tyre mund të jetë pjesë e një loje të përgatitur.
Sipas saj, dy banorët mund të kenë një marrëveshje të heshtur për të krijuar përshtypjen se kanë pëlqim për njëri-tjetrin.
Rudina gjithashtu u shpreh se, nëse polici i përfolur jashtë shtëpisë ekziston, atëherë ai mund të jetë në dijeni të kësaj loje dhe të jetë pjesë e marrëveshjes mes të treve.
“Unë mendoj se Anjeza dhe Sharri kanë një marrëveshje të heshtur dhe kjo nuk ka lidhje nëse ekziston apo jo polici. Mendoj se Sharri dhe Anjeza e kanë këtë marrëveshje në heshtje, ose e kanë bërë më herët, që të bëjnë sikur kanë pëlqim për njëri-tjetrin. Sharri nuk është ekspresiv, ndërsa Anjeza është shumë ekspresive. Jam e sigurt se, nëse polici ekziston, e njeh shumë mirë Sharrin dhe e kanë bërë të tre bashkë këtë lojë”, ka deklaruar Rudina.
Për më shumë: