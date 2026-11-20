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Opinionistja Rudina Dembacaj u është drejtuar Fatlumit dhe banorëve të tjerë, duke kritikuar diskutimet e tyre të vazhdueshme për lidhjen e Anjezës jashtë shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5.
Ajo i ka thënë Fatlumit se, ndonëse është një gjykues i mirë, mendimi i tij nuk duhet të ndikojë në jetën private të të tjerëve.
“Ti je një supergjykues, por mendimi yt nuk ka si të jetë për jetën e tjetrit. E keni bërë shumë lojë këtë të dashurin e Anjezës, por njeriu i botës është jashtë”, ka thënë Rudina.
Ajo ka shtuar se, nëse kjo është pjesë e lojës, Anjeza mund t'ua dëshmojë një ditë se nuk është ashtu.
“Kush shet më së shumti moral në televizion, është më i kalbur brenda”, ka deklaruar opinionistja.
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