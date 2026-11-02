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Opinionistja Rudina Dembacaj ka thënë se Anjeza ka shumë potencial, por nominimi e ka demoralizuar për të zhvilluar lojën e saj.
Ajo ka thënë se shpreson që Anjeza ta motivojë veten, tashmë që ka arritur deri te nominimi i përhershëm.
Rudina ka vënë në dukje edhe faktin se Anjeza e ka fokusuar lojën në krahun e Antonetës.
Ndërkaq, opinionisti Resul Sinani ka thënë se Anjeza është një vajzë me shumë dilema, por që tregohet mjaft tolerante edhe ndaj personave që e kanë nominuar vazhdimisht.
Ai ka theksuar se Anjeza është një banore e tërhequr, madje edhe kur përballet me fjalë të rënda nga banorët e tjerë. /Klankosova.tv