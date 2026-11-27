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Opinionistja e Big Brother VIP Kosova, Rudina ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së Akilit, i cili ishte shprehur: “Nëse doni të më vrisni, më vrisni”.
Ajo e cilësoi këtë deklaratë si skandaloze për një spektakël të tillë, duke kritikuar edhe sjelljen e banorëve, të cilët, sipas saj, po sillen në mënyrë të papjekur.
“Mendoj që mbyllja e deklaratës së Akilit me fjalët ‘nëse doni të më vrisni, më vrisni’ është skandaloze për një spektakël, i dashur Akil. Kemi të bëjmë me një temë shumë sensitive dhe, pas asaj që pashë, besoj se metaforat janë të tepërta. Po ndihem vetë si edukatore, sepse kemi të bëjmë me disa kalamaj të paedukuar, të cilët mendojnë se gjithçka është lojë. Siç po të drejtohem ty, do t'u drejtohem edhe të tjerëve, sepse situatat kanë agravuar në mënyrë skandaloze”, tha ajo.