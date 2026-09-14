Lajmet e fundit
Kosova numëron orët drejt 16 shtatorit, ditës kur në Hagë pritet verdikti ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Rexhep Selimit.
Në kulmin e pritjes, Rubikon në Klan Kosova vjen në një transmetim special nga dy studio: në Hagë dhe në Prishtinë.
-Çfarë vendimi pritet pas një procesi që ka zgjatur me vite?
-A do të triumfojë drejtësia dhe a do t’i hapet rruga lirisë?
-Dhe çfarë do të nënkuptojë verfikti i Hagës për ta, për drejtësinë dhe për historinë e luftës çlirimtare?
Nga Haga, me Adriatik Kelmendin, janë Rina Mujku, Artan Behrami dhe Bekim Çollaku.
Nga Prishtina, me Besnik Tahirin, janë Rrahman Paçarizi, Vehbi Kajtazi dhe Nazim Mehmeti.
Klan Kosova, 20:45.