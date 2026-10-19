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Në emisionin “Rubikon” me Adriatik Kelmendin në Klan Kosova do të diskutohet për protestat që kanë shpërthyer në disa qendra, përfshirë Tiranën, Parisin e Milanon.
- Çfarë po i nxjerr qytetarët në rrugë dhe pse protestat po shoqërohen me dhunë?
- Çfarë kërkojnë protestuesit dhe çfarë përgjigjesh po marrin nga qeveritë?
- Ku takohen e ku dallojnë arsyet e revoltës në Tiranë, Paris, Milano e qytete të tjera evropiane?
- Kush po e nxit përshkallëzimin dhe a po i lë dhuna në hije kërkesat e qytetarëve?
- A mund të sjellin protestat ndryshim dhe çfarë ndodh kur pushteti nuk tërhiqet?
Për këto dhe të tjera, sonte në panel: Bardh Zherka, Agim Sopi, Besnik Tahiri, Rrahman Paçarizi, Arbër Vllahiu dhe Selam Hajrizi.
Klan Kosova, 20:45.