Lajmet e fundit
Në një raport 57-faqësh, renditi shtesat, investimet, rritjen ekonomike, shtrirjen e ligjshmërisë në veri dhe forcimin e ushtrisë si disa nga sukseset kryesore të saj.
- Por, a është ky një pasqyrim real i qeverisjes gjashtëvjeçare të Kurtit?
- Çfarë nuk u përfshi në raportin 57-faqësh?
- Ku janë projektet e premtuara, autostrada e Gjilanit, 160 çerdhet dhe sigurimet shëndetësore?
- A mund të quhet sukses një mandat në të cilin krizat u shndërruan në normalitet?
- A mund të flitet për sukses në energji, kur miliona euro shpenzohen në importin e rrymës ndërsa qytetarët paguajnë fatura të larta?
Për raportin 57-faqësh të Qeverisë Kurti flasim sonte me panelin e përbërë nga Vehbi Kajtazi, Rrahman Paçarizi, Labinot Balaj, Arbër Vllahiu, Meliza Haradinaj dhe Liridon Zeqiri.
Klan Kosova, 20:45.