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Emisioni Rubikon në Klan Kosova do të diskutojë sonte për aktgjykimin e dytë të shpallur ndaj ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi dhe të tjerëve, nga Gjykata Speciale në Hagë.
- Mbi çfarë provash u mbështet Specialja kur e dënoi Thaçin me 17 muaj burgim?
- Si ndikon ky aktgjykim në kohën që Thaçi mund të kalojë në burg?
- Cilat pretendime të Prokurorisë i pranoi gjykata?
- Çfarë tregojnë dënimet e deritashme për mënyrën se si gjykon Specialja?
Sonte në panel me Adrianit Ibrahimin, Dardan Krasniqin, Meliza Haradinajn, Azdren Shalën dhe Vehbi Kajtazin.
Klan Kosova, 20:45.