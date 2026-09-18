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Pas aktgjykimit ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve në Dhomat e Specializuara të Kosovës, vëmendja tashmë është përqendruar te zhvillimet që mund të pasojnë dhe hapat që mund të ndërmerren nga institucionet e Kosovës.
Çka pas dënimit të Hashim Thaçit dhe të tjerëve?
Çka kërkuan sot protestuesit nga Qeveria dhe Presidenca?
Çka mund dhe duhet të bëjnë institucionet e Kosovës?
A mund të shfuqizohet ose ndryshohet Ligji për Dhomat e Specializuara?
Çka zbulon rasti i Behajdin Allaqit për aktgjykimin dhe mënyrën se si është ndërtuar përgjegjësia e të dënuarve?
A mund të përmbyset aktgjykimi në shkallën e Apelit?
Për këto dhe tema të tjera do të diskutohet me Rina Mujkun, Fadil Demakun, Arientin Abdylin, Rrahman Paçarizin dhe Melazim Kocin.
Ndiqeni diskutimin sonte në emisionin Rubikon me Adriatik Kelmendi në Klan Kosova, nga ora 20:45.