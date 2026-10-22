Lajmet e fundit
Nga negociatat për formimin e institucioneve dhe zgjedhjen e presidentit, te kundërshtimet e bashkëpartiakëve dhe sfidat brenda LDK-së.
Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, në një intervistë të veçantë në RUBIKON.
Çfarë ndodhi prapa dyerve të mbyllura gjatë negociatave me Albin Kurtin?
Pse nuk u arrit marrëveshja për zgjedhjen e presidentit?
Si i përjetoi Abdixhiku kundërshtimet e bashkëpartiakëve?
A janë tejkaluar përplasjet brenda LDK-së dhe sa e bashkuar është partia sot?
Çfarë opozite do të bëjë LDK-ja dhe cilat janë ambiciet e Abdixhikut për të ardhmen?
Këto dhe të tjera, sonte nga ora 20:45, në Klan Kosova.