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Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese, Enver Hasani, analizon ndryshimin e Ligjit për Specialen dhe ndikimin e tij në procesin në Hagë, kushtetutshmërinë e zgjedhjes së presidentes së re dhe formimin e institucioneve.
Çka ndryshon për ish-krerët e UÇK-së në Apel?
A mund t’i rrëzojë këto ndryshime Dhoma Kushtetuese e Speciales?
Si e lexon Hasani reagimin e BE-së dhe çfarë duhet të bëjë Kosova?
A u respektua Kushtetuta në zgjedhjen e presidentes së re?
Cilin veprim e cilëson si shkelje brutale të Kushtetutës?
Klan Kosova, 20:45.