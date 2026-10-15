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Dy shtete, dy realitete të ndryshme politike. Në Kosovë, miratimi i Ligjit për Specialen i dha fund valës së protestave, ndërsa në Shqipëri pakënaqësia qytetare po përshkallëzohet në përplasje të dhunshme dhe sulme ndaj institucioneve shtetërore.
Çka i nxori shqiptarët në protesta dhe pse situata eskaloi në dhunë?
A po sfidohet pushteti 13-vjeçar i Edi Ramës, vetëm një vit pas fitores bindëse në zgjedhje?
A e arritën protestat në Kosovë qëllimin me miratimin e Ligjit për Specialen?
Çfarë i bashkon dhe çfarë i dallon pakënaqësitë qytetare në Kosovë dhe Shqipëri?
Për këto dhe të tjera, sonte në panel Armand Shkullaku, Denada Jushi, Meliza Haradinaj, Arbër Vlllahiu, Zgjim Hyseni dhe Vehbi Kajtazi.
Klan Kosova, 20:45