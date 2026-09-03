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Në një prej momenteve më të ndjeshme politike për Kosovën, ish-Presidentja Vjosa Osmani vjen në një intervistë ekskluzive përballë Adriatik Kelmendit.
- Çfarë ndodhi prapa dyerve të mbyllura gjatë negociatave për Presidentin?
- Pse është Bekim Sejdiu emri i duhur për President të shtetit?
- Çka pas kundërshtimeve brenda LDK-së ndaj kandidaturës së tij?
- Sa po i kushton Kosovës cikli i zgjedhjeve të përsëritura?
- Çka me afatet kushtetuese?
- Si u përgjigjet kritikave të kundërshtarëve politikë dhe atyre brenda partisë?
Për formimin e institucioneve, përplasjet, vendimet dhe atë që e pret Kosovën, sonte me Vjosa Osmanin, nga ora 20:45 në Klan Kosova.