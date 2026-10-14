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Në emisionin "Rubikon" me Adriatik Kelmendin në Klan Kosova, sonte është i ftuar Daut Haradinaj.
Ish-deputeti dhe anëtari i kryesisë së Aleancës, Daut Haradinaj sjell perspektivën e tij për zhvillimet kryesore politike në vend.
- Çka duhet të bëjë Kosova për procesin në Apel ndaj katërshes së UÇK-së?
- Sa është i rëndësishëm ligji i ri për Specialen për procesin në Hagë?
- Si e sheh Aleanca mënyrën se si u arrit zgjidhja për zgjedhjen e presidentes?
- Çfarë opozite do të shohim nga Aleanca në këtë legjislaturë të re?
Këto dhe të tjera, sonte nga ora 20:45, në Klan Kosova.