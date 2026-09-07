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Në emisionin “Rubikon” në Klan Kosova, sonte vjen deputetja nga radhët e LDK-së, Hykmete Bajrami.
Bajrami flet për zhvillimet kryesore politike të momentit.
• Çka pas kundërshtimit të kandidaturës së Bekim Sejdiut?
• A ekziston ende mundësia për një president konsensual?
• A po bëhen zgjedhjet e reja të pashmangshme?
• Si u përgjigjet kritikave për “shtyrjen e agjendave që nuk i përkasin LDK-së”?
Për përplasjet brenda LDK-së, raportet me drejtuesit e partisë, marrëveshjen politike, pushtetin qendror dhe ekonominë, sonte me Hykmete Bajramin, nga ora 20:45, në Klan Kosova.